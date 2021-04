Exército, Polícia Civil e guardas florestais se juntam às buscas por garotos perdidos

Buscas entraram no 9º dia na floresta de Calçoene, a 370 km de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Nesta sexta-feira (16), 9º dia de buscas pelos garotos perdidos na selva amazônica, na área rural do município de Calçoene, o Exército Brasileiro, a Polícia Civil do Amapá e guardas florestais juntaram-se às equipes que procuram Renato Siqueira, de 13 anos, e Fabrício de Oliveira, de 14 anos.

O dia de hoje foi mais uma vez marcado pelas dificuldades impostas pelas fortes chuvas que caíram na região e nenhum sinal das vítimas, que se perderam após entrarem na mata para apanhar açaí. Até o momento, apenas o cachorro que partiu do assentamento com eles foi achado.

A entrada do Exército, que enviou 22 militares, era aguardada com expectativa pela comunidade e agora além de moradores que conhecem a região com mateiros à frente, há bombeiros, policiais militares do Comando de Operações Especiais (COE) do Bope, uma equipe do Grupo Tático Aéreo (GTA), uma equipe especializada em resgate da PC e três guardas florestais. É uma das maiores operações de buscas já montadas no Estado.

Um comitê de crise foi instalado e reuniu-se no início da noite desta sexta-feira na câmara de vereadores de Calçoene para discutir as ações dos próximos dias.

“Foi montado comitê de operações. Chegou hoje aqui o exército, mais duas equipes dos bombeiros, aqui na câmara vai ser o ponto base. Amanhã vai ser mais uma grande operação. Hoje choveu muito e tá muito alagado. A gente foi pelo rio Calafate, subiu, andou mais de 30 Km entre voadeira e a pé e não encontramos nada, mas as buscas estão cada vez mais intensificadas”, informou o cabo Alexsander, do Corpo de Bombeiros do Amapá.