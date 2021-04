Assista no 8º episódio episódio do diário de bordo

A Expedição Pedro Teixeira, que partiu de Macapá para refazer o percurso do navegador português que ajudou a definir o tamanho do Brasil, teve mais uma enorme surpresa. Neste 8º episódio do diário de bordo, a equipe comandada pelo jornalista Olímpio Guarany conhece o projeto que tenta reintroduzir na natureza a ararajuba, espécie que não é vista na floresta amazônica desde meados do século 19.