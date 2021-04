Expedição Pedro Teixeira: Após reparos, veleiro passa por teste

Embarcação precisou ficar vários dias em Belém

A famosa Ilha do Combú, próximo de Belém (PA), foi o local escolhido para testar os reparos no veleiro Kûara, que está transportando a Expedição Pedro Teixeira. A equipe, comandada pelo jornalista Olímpio Guarany, do Amapá, está refazendo a jornada do navegador português que ajudou a definir o tamanho do Brasil. A expedição precisou aguardar vários dias em Belém até que o vazamento pelo casco da embarcação tivesse sido consertado. Acompanhe acima do Episódio 7 do Diário de Bordo dessa aventura pela Amazônia.