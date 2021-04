Família é amarrada durante roubo; assaltante se rende após negociações

Crime ocorreu em uma residência localizada na Rua Raimundo Perez, no Bairro do Zerão, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um detento que cumpria pena no regime aberto domiciliar foi preso pela Polícia Militar depois de um roubo frustrado, ocorrido na noite desta quinta-feira (15), por volta de 22h30, em uma residência localizada na Rua Raimundo Perez, no Bairro do Zerão, na zona sul de Macapá.

Os moradores da casa foram mantidos de reféns por mais de duas horas, das seis vítimas, apenas duas mulheres não foram amarradas.

De acordo com a polícia, o criminoso identificado como Bruno da Costa Machado, de 21 anos, integrava um bando formado por cerca de cinco homens armados, que invadiram a casa para roubar.

Já na fuga, os assaltantes foram surpreendidos por uma equipe de Rondas Ostensivas Tática Motorizada (Rotam) – companhia do Bope. Os demais integrantes do bando conseguiram fugir. Bruno da Costa não teve a mesma sorte e retornou para dentro do imóvel.

Lá, novamente fez os moradores reféns, usando uma faca. O imóvel foi cercado pela polícia e o Samu e Bombeiros foram chamados.

O oficial chefe do plantão das forças de segurança, coronel Aldinei Almeida, e o comandante do Bope, major Kleber Silva, gerenciaram a crise. As negociações só terminaram no início da madrugada desta sexta-feira (16), com a libertação das vítimas e a rendição do bandido.

Segundo a polícia, Bruno Machado já tem passagem pelo mesmo crime. Com ele, foram encontradas várias porções de drogas. Ele foi apresentado no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval.