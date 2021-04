Famílias tentam reocupar área de risco no Mucajá, mas são retiradas

Guarda Municipal e tratores iniciaram a demolição de barracos

Por RODRIGO ÍNDIO

Há cerca de um mês, barracos começaram a ser construídos numa área atrás do Conjunto Habitacional do Mucujá, no Bairro Santa Inês, na zona sul de Macapá. É exatamente o mesmo local onde ficava a Vila do Mucajá, e de onde saíram as famílias que ganharam apartamentos do conjunto. Nesta quinta-feira (8), a prefeitura de Macapá começou a fazer a retirada das famílias, que não aceitam sair do local.

Roziete Sampaio, de 20 anos, é mãe de duas crianças e vive de bicos com o marido. Atualmente, a família mora alugado e a situação financeira não é das melhores. Ela conta que não tem onde morar e por isso invadiu o terreno. Ela pediu diálogo com a prefeitura.

“Queremos a presença do prefeito, que ele chegue para conversar com a gente porque estamos necessitando de uma moradia. Jamais íamos invadir algo se não tivéssemos precisando. Estamos desempregados e dando nosso jeito de viver. Estamos desesperados”, disse.

As famílias afirmam que área estava repleta de lixo e coberta de mato, o que servia de esconderijo para criminosos.

A diarista Maria Valdeleia, de 51 anos (foto de capa), conta que a filha comprou madeira parcelada no cartão. Hoje, o trator foi derrubar a estrutura.

“Dói não ter esse olhar da prefeitura, só queremos diálogo”, resumiu.

Um trator fez a retirada das moradias com o apoio da Guarda Municipal, e o trabalho tinha previsão de continuar durante o restante do dia.

Área

O local invadido é o mesmo que apresentava risco de deslizamentos no início dos anos 2000, e por isso houve a remoção das famílias para o conjunto residencial, já em 2011. Para o local, havia projeto de construção de uma estrutura comercial, o que não aconteceu.

O portal SelesNafes.Com procurou a Prefeitura de Macapá que informou que a situação é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Habitação e Ordenamento Urbano (Semhou) e que o secretário da pasta, Rafael Martins, estava em reunião tratando sobre o assunto. Até esta publicação não tivemos retorno.