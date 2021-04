Filho deficiente era trancado enquanto mãe vendia drogas, diz polícia

Criança tem deficiência mental. Crime ocorreu no município de Calçoene, a 370 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Uma criança de apenas 10 anos de idade e com deficiência mental foi achada em condições degradantes por policiais civis que faziam uma operação contra o tráfico de drogas no município de Calçoene, a cerca de 370 km de Macapá.

A ação policial, batizada de Operação Gênesis, ocorreu nos dias 2 e 3 de abril. No sábado (3), duas mulheres, de 27 e 33 anos, foram presas em flagrante, por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Elas foram flagradas, segundo a polícia, com 5 porções de crack.

Quando os agentes entraram na casa de uma delas, para cumprir mandado de busca e apreensão, encontraram o menino trancado em um quarto, caído no chão. Ele tem problemas de locomoção e não consegue ficar em pé, além da deficiência mental.

O ambiente era completamente insalubre, sujo, mal iluminado. O quarto estava fechado com um fio por fora. Os agentes cortaram o fio e o encontraram no piso.

Além de tráfico, a mãe foi autuada pelos crimes de maus-tratos e abandono de incapaz.

De acordo com o Delegado Niury Relry, a mãe comercializava drogas na casa ao lado. A vizinha amiga dela também foi presa.

“Encontramos a criança, que é portadora de necessidades especiais, no chão de um quarto. A porta do quarto estava fechada pelo lado de fora. Acionamos o Conselho Tutelar para tomar as medidas de acolhimento da criança. Além de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, a mãe da criança foi indiciada por maus-tratos e abandono de incapaz”, destacou o delegado.

Ainda na operação, um homem de 34 anos e outra mulher, de 24 anos, também foram presos. Eles estavam com mandado de prisão decretado, em decorrência de condenação por tráfico de drogas.