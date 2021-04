Foragido é preso tentando embarcar com a família para Santa Catarina

Captura ocorreu no momento em que ele tentava embarcar no Aeroporto Internacional de Macapá Alberto Alcolumbre.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um foragido da Justiça do Amapá foi preso após investigação da Polícia Civil quando tentava embarcar para o estado de Santa Catarina na tarde desta quinta-feira (22), no Aeroporto Internacional de Macapá.

Rosemiro Carvalho Freitas, de 27 anos, responde por dois homicídios e dois roubos qualificados.

Segundo o agente Edivaldo Pascoal, da Equipe de Capturas, ele cumpria prisão domiciliar com monitoramento de tornozeleira eletrônica desde janeiro deste ano. Em fevereiro rompeu o equipamento e desapareceu.

Hoje, Rosemiro, sua companheira e duas crianças, estavam na fila do check-in, por volta de 13h30, se preparando para entrar na sala de embarque e subir em um avião rumo à capital catarinense, Florianópolis. Mas a viagem foi frustrada por agentes da Capturas.

Ele usava um documento de identidade falso com o nome de Luenderson Pereira da Costa para tentar embarcar sem ser reconhecido.

“Ele não esboçou reação. Foi pego em flagrante por portar identidade falsa e a esposa dele por dar fuga. O delegado plantonista do Ciosp do Pacoval vai tomar as providências necessárias e saber se ela estava facilitando a fuga dele e se ela participou também na aquisição do documento falso. A investigação vai esclarecer todos esses fatos. Eles iriam mudar pra lá. Eram 4 malas. Os dois filhos deles vamos entregar para a avó”, explicou Pascoal.

Após a apresentação na delegacia e os procedimentos legais, Rosemiro será encaminhado para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) para cumprir o restante da pena.

No Ciosp, quando os agentes revistaram as bagagens, encontraram a tornozeleira eletrônica que deveria estar na perna do foragido dentro de uma das malas.