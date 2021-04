Gari morre atropelado por caminhão de lixo durante coleta

O acidente de trabalho ocorreu na madrugada, no Centro de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 33 anos, que trabalhava como gari da Prefeitura de Macapá, morreu depois de ter a cabeça esmagada pela roda traseira de um caminhão de lixo. A vítima foi identificada como Benedito dos Santos Carvalho, de 33 anos.

O acidente de trabalho ocorreu no início da madrugada desta sexta-feira (29), na Avenida Odilardo Silva, entre as Ruas Padre Júlio e Mendonça Júnior, no Centro de Macapá.

O motorista do caminhão contou que manobrava em marcha ré, enquanto os garis recolhiam o lixo na via, e que o trabalhador, provavelmente, estava no estribo traseiro – compartimento onde os funcionários são transportados em pé entre uma coleta e outra.

Disse ainda que parou o veículo imediatamente depois de perceber que havia passado por cima de algo. Foi quando saiu da cabine e encontrou o gari caído. O Samu foi chamado e ao chegar constatou que já não havia mais nada a ser feito.

O condutor permaneceu no local, prestou esclarecimentos aos militares do Batalhão de Trânsito (BPTran), depois foi conduzido à delegacia.

O que chamou a atenção da Polícia Científica foi que o gari calçava apenas um lado da bota de trabalho, o outro lado estava próximo ao corpo. Os peritos acreditam que ao pular para recolher o lixo com o caminhão em movimento, o gari se desequilibrou, caiu e foi parar debaixo da roda.

O laudo pericial, que vai apontar a dinâmica do acidente, sai em até 30 dias.