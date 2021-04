Garoto realiza sonho e ganha festa com tema de garis

Morados da zona sul de Macapá, Pedro Henrique é fiel admirador da nobre profissão.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Não é muito comum que a nobre profissão dos trabalhadores da limpeza pública – os garis –, seja referência para crianças. Mas, foi justamente o que aconteceu com Pedro Henrique, que na noite desta segunda-feira (19), ao completar 4 anos de idade, realizou seu sonho e ganhou uma festinha com o tema dos garis.

Na sua residência, no bairro Zerão, zona sul de Macapá, Pedro contou ao Portal SelesNafes.com que “ama os garis pelo trabalho deles”, antes de sair correndo para brincar. Sua mãe, Eliama da Silva Ruy Seco, aos 46 anos, contou que a paixão do menino pelo universo do trabalho dos garis vem desde muito cedo.

“Desde pequeno, quando ele começou a ouvir o barulho do caminhão, ele pedia pra ir lá na frente pra olhar e a gente levava. Aí, um dia, quando ele começou a falar, pediu pra chamá-los para tomar um café, eu chamei, eles vieram e ele sempre pedia para eu fazer um aniversário com o tema dos garis, mas nunca dava”, contou Eliama.

Solidariedade

Eliana é do lar e, como muitas pessoas, passa por dificuldades nesse momento, especialmente agravados pela pandemia de covid-19. Dessa forma, a festa foi realizada com doações. Um vizinho pagou o bolo, a decoração foi dada por uma decoradora profissional, uma irmã mais velha deu a roupa que Pedro Henrique usava feliz e serelepe.

Dias antes, Pedro Henrique já tinha ganhado um primeiro e especial presente: foi convidado pelos garis que fazem a coleta do lixo do perímetro da sua casa, para dar uma volta no caminhão basculante.

“Ele adorou, mas não queria ir na boleia, queria mesmo era ir atrás, pegando as sacolas de lixo”, contou a mãe. Assista

A mãe, uma legítima filha da classe trabalhadora, falou que sempre irá incentivar o filho para qualquer profissão que queira seguir, inclusive se for de gari, importando realmente para ela apenas o fato de que tenha honradez.