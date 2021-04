Garotos desaparecem em floresta no interior do Amapá

Segundo as famílias das vítimas, eles sumiram após saírem para apanhar açaí no município de Calçoene, a 370 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO E MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O Corpo de Bombeiros continua as buscas pelos dois adolescentes que desapareceram na última quinta-feira (8), depois de saírem para apanhar açaí numa área de mata do município de Calçoene, a cerca de 370 quilômetros de Macapá. O local é próximo da comunidade do Calafate.

As famílias estão desesperadas e cobram uma força-tarefa maior nas buscas. Por enquanto, apenas 5 militares estão na floresta.

Renatho Siqueira de Jesus, de 13 anos, e Fabrício Oliveira Barbosa, de 14 anos, saíram para a mata por volta de 8h, segundo informou Eliete de Jesus, tia do garoto mais novo. Ela disse que eles teriam ido para uma área de difícil acesso conhecida como Água Verde.

“O Renatho saiu escondido e só deram por falta dele a tarde. Na verdade, meu sobrinho nem conhecia o local, é a primeira vez que ele foi pra lá. Eles se conheceram recentemente”, disse Eliete.

O Corpo de Bombeiros informou que deslocou a equipe para a região indicada pelas famílias e moradores ainda na sexta-feira (9).

Nesta segunda-feira (12), quando o Portal SelesNafes.com fez contato com a instituição, a central de operações dos Bombeiros ainda aguardava contato da equipe de campo para atualizar as informações.

A corporação também informou que mateiros – pessoas com profundo conhecimento geográfico da região – ajudam nas buscas. Eles já teriam feito uma varredura num raio de 20 quilômetros e iriam repetir o procedimento.

A densa floresta, que tem grande parte alagada e é repleta de riachos, dificultam os trabalhos. Os militares acreditam que os garotos estejam desorientados, por isso, devem ter caminhado pro lado oposto à BR-156.

Para os familiares, mais equipes deveriam ser destinadas para realizar às buscas. Já são 5 dias de desaparecimento. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro dos adolescentes pode ligar para 193 ou até mesmo para o 190.

Estão nas buscas o sargento C. Mendes, os cabos Alexsander, Reis e S. Silva, e o soldado Leite.