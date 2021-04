GEA distribui 50 mil cestas básicas

Investimento foi de R$ 13 milhões. Cestas serão doadas para trabalhadores em vulnerabilidade social por conta da pandemia.

Empreendedores e seus funcionários dos 16 municípios afetados pelas medidas restritivas impostas pela pandemia receberão 50 mil cestas básicas que começaram a ser distribuídas nesta terça-feira (27) pelo Governo do Amapá. A ação é denominada Comida em Casa.

As cestas são compostas por 16 itens, incluindo arroz, feijão, óleo, leite em pó, macarrão, açúcar, café, farinha, e entre outros produtos, que somam 43 produtos para cada pessoa. O Estado afirmou ter investido R$ 13 milhões aproximadamente.

A cesta é para trabalhadores de lanchonetes, restaurantes, bares, hamburgueria, entre outros, e também dos segmentos de agências de viagens, turismo, hotelaria, eventos e similares. O programa inclui, ainda, mototaxistas, taxistas e públicos de segmentos informais, como ambulantes.

O governador Waldez Góes destacou que o Comida em Casa é mais uma das ações do Estado para auxiliar a população, além do pacote socioeconômico, que inclui o pagamento das contas de água e luz, adiantamento de proventos e benefícios de renda, auxílio para bares e restaurantes, redução de impostos, extensão de prazos para pagamento, parcelamento e desconto de débitos com o fisco.

“Milhares de amapaenses receberão esse auxílio para amenizar os impactos causados pela pandemia. É mais uma ação dentre outras medidas sociais e econômicas que eu tenho lançado para garantir a segurança alimentar da população neste difícil período”, destacou.

De acordo com a secretária de Inclusão e Mobilização Social (Sims), Albanize Colares, as cestas serão repassadas a entidades de cada segmento, que estão com os cadastros dos beneficiados mapeados pelo programa.