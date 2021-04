GEA paga 13º do Renda para Viver Melhor

Segundo o Governo do Amapá, valores estarão disponíveis nesta sexta-feira (9), durante expediente bancário.

Medida prevista no pacote econômico do Governo do Amapá para amenizar os impactos financeiros da pandemia de coronavírus na população, a antecipação da 13ª parcela do programa Renda para Viver Melhor será paga nesta sexta-feira (9). A informação foi confirmada pelo Governo do Amapá (GEA) nesta quinta-feira (8).

O benefício estará disponível durante o expediente bancário para as 4.643 famílias beneficiárias do programa.

De acordo com o secretário de Estado da Fazenda, Josenildo Abrantes, o pagamento que injetará R$ 1,4 milhão na economia local. Ele reforçou a orientação para que as beneficiárias evitem aglomerações nos caixas eletrônicos e deem preferência ao uso do cartão na função débito, devido à pandemia de covid-19.

Abrantes enfatizou que a antecipação do pagamento do 13º do Renda, juntamente com outras 18 medidas de auxílios, benefícios, fomento, redução de impostos, isenção de contas de água e luz e reforço alimentar, integra o pacote elaborado pelo governo amapaense para dar apoio aos empreendedores e à população mais vulnerável à pandemia.

“Somadas, estas ações vão proporcionar um reforço financeiro de R$ 178 milhões, aproximadamente na economia do Amapá. Esse apoio é para ajudar as pessoas a ter menos necessidade de circular e, com isso, conter a disseminação, enquanto a vacinação avança”, avaliou o secretário.