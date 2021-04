Golpistas que se passavam pelo diretor do Detran são indiciados

O grupo oferecia casos que tinham sido falsamente arrematados em leilões

Por LEONARDO MELO

Três pessoas foram indiciadas nesta quarta-feira (31), pela Polícia Civil do Amapá, no inquérito que investigou golpes que utilizavam a foto do diretor do Detran, Inácio Maciel.

De acordo com a polícia, aleatoriamente, os três enviavam às vítimas mensagens como se fosse o diretor do Detran procurando um homem chamado Maurício. Junto com as mensagens, iam fotos de veículos supostamente arrematados em leilões do Detran e que estariam disponíveis para venda por preços muito baixos.

O texto dizia que os carros estavam sendo vendidos por R$ 12 mil e as motos por R$ 3 mil, tudo legalizado. Até CNHs estariam sendo impressas de forma fraudulenta pelo falso diretor. No fim da mesma mensagem, os criminosos só pediam para que os negócios continuassem em sigilo.

Os golpistas avançaram nas negociações com várias pessoas que responderam às mensagens, mesmo não sendo o tal Maurício, que na verdade era apenas um pretexto.

Uma das vítimas enviou R$ 3 mil em duas parcelas para os criminosos. O prejuízo das vítimas é calculado em aproximadamente R$ 20 mil. Outros três casos foram registrados recentemente.

De acordo com o delegado Leandro Leite, que comandou as investigações, é o mesmo tipo de golpe que vem sendo aplicado há pelo menos dois anos.

“É importante que as pessoas desconfiem de preços atrativos oferecidos pela internet e provenientes de mensagens de texto, principalmente envolvendo leilões e vendas de veículos”, advertiu.

Os três indiciados irão responder por associação criminosa e estelionato. Entre os acusados está um ex-presidiário, acusado de ser o chefe do grupo.