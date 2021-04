GTA e Bope entram nas buscas pelos garotos perdidos na mata

Drama que já dura seis dias continua nesta terça-feira (13). Meninos estão perdidos em uma floresta no município de Calçoene, a 370 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

No final da manhã desta terça-feira (12), o Grupo Tático Aéreo (GTA) da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Amapá (Sejusp) e o Comando de Operações Especiais (COE) – Companhia do Bope – entraram nas buscas para ajudar a encontrar os dois adolescentes que estão perdidos na mata de Calçoene, município a 370 km de Macapá.

A ajuda era muito esperada por familiares e comunidade porque pode, rapidamente, aumentar muito o raio de cobertura das buscas. No entanto, neste primeiro dia com a presença do GTA e do COE, o tempo não ajudou.

A aeronave chegou a fazer sobrevoos, mas as condições meteorológicas impediram, inclusive, que o helicóptero pousasse no assentamento de onde os garotos partiram e a aeronave teve que retornar para o batalhão da PM no município de Calçoene.

A ideia é que os quatro homens do COE sigam pela mata com seus equipamentos de buscas e piloto, copiloto e mais dois tripulantes do GTA fiquem nos sobrevoos que, se o tempo ajudar, serão incessantes a partir das primeiras horas manhã desta quarta-feira (13).

“O tempo está muito ruim e o voo de agora há pouco para tentar levar o pessoal do COE, especialista em busca também tal qual o bombeiro, eles vieram para ficarem lá alojados mesmo, no entanto, a gente não pode deixá-los lá porque o tempo não ajudou, não teve como adentrar na mata pela visibilidade. Então, vamos fazer isso pela manhã”, explicou o cabo Alexsander, do Corpo de Bombeiros do Amapá, que participa das buscas desde o início.

Fabrício de Oliveira, de 14 anos, e Renato Siqueira, de 13 anos, estão desaparecidos desde a quinta-feira (8), quando entraram na mata para apanhar açaí na companhia de um cachorro.

Equipes

Neste momento existem equipes de mateiros tanto em trechos do rio, como também dentro da selva, além de bombeiros nas buscas fluviais em outros trechos de pequenos rios afluentes do Rio Calçoene. Pelo menos 20 pessoas se revezam à procura dos garotos.