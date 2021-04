Homem é morto após discussão por divisão de cigarros e bebida

Acusado foi preso em flagrante. Crime ocorreu nesta segunda-feira (26), no Bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Deocinaldo dos Santos Oliveira, de 39 anos, foi morto durante uma bebedeira ocorrida nesta segunda-feira (26), no Bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá.

O autor da facada teria sido o companheiro de copo dele, Ezequias Santos da Silva, de 47 anos, preso em flagrante pelos militares do 2º Batalhão da PM, dentro de sua casa, na Rua Laranjeira. A faca que ele teria utilizado no crime foi encontrada atrás de uma geladeira.

Uma testemunha contou à polícia que os dois bebiam juntos, na frente da casa de Ezequias, quando se desentenderam por causa da divisão de cigarros e bebida.

Em seguida, Deocinaldo, que estava sentado em uma cadeira, foi atingido com um único golpe de faca no peito. Quando o Samu chegou já não havia mais nada ser feito. Ele morreu sentado.

De acordo o tenente Andrei, do 2º Batalhão, Ezequias tinha antecedentes criminais pelo crime de furto. Ele também resistiu à prisão.

“Foram os próprios parentes dele que disseram que ele estava dentro da casa. Ele só deu a facada e entrou na casa. Os policiais fizeram a entrada tática e ele se recusou a se render, sendo necessário contê-lo e fazer o uso de algemas”, relatou o oficial.

Ezequias foi apresentado juntamente com a arma usada no crime no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval. Nesta manhã de terça-feira (27), ele foi levado para fazer exames na Polícia Científica e em seguida será encaminhado ao Iapen, presídio na zona oeste de Macapá.

Foto de capa: Olho de Boto/SN