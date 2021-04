Homem é morto com tiros na cabeça na frente de escola

Homicídio ocorreu na tarde desta segunda-feira (19), no Bairro Marabaixo

Por RODRIGO ÍNDIO

Um homem ainda não identificado foi morto com tiros na cabeça, na tarde desta segunda-feira (19), no Bairro Marabaixo III, na zona oeste de Macapá. Ainda há poucas informações sobre o homicídio, que ocorreu por volta das 14h.

De acordo com informações preliminares do 6° Batalhão da Polícia Militar, populares relataram que duas pessoas em uma bicicleta teriam abordado a vítima e cometido o crime no cruzamento da Rua 5 com a 14ª Avenida, em frente a Escola Estadual Milton Balieiro. Logo em seguida, os criminosos teriam em direção ao Marabaixo IV.

A vítima não portava nenhum documento de identificação. Apenas um aparelho celular foi encontrado no bolso de sua bermuda.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, mas apenas confirmou o óbito. O caso será investigado pela Polícia Civil, para identificar quem cometeu o crime e as motivações.