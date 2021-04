Homem fingia ser vendedor de lanche e pastor para traficar drogas, diz polícia

Farsa foi descoberta pela Polícia Civil do Amapá na cidade de Porto Grande, a 105 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Bicicleta cargueira, cuba com refrescos, estufa com salgados, chapéu de palha na cabeça e a bíblia na mão. Assim agia um homem de 30 anos que fingia ser pastor e vendedor ambulante para traficar drogas no município de Porto Grande, a 105 quilômetros de Macapá.

Ele foi preso em flagrante na segunda-feira (5) em posse de porções de crack. Na mesma ação, um adolescente de 17 anos foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. A polícia não divulgou os nomes dos envolvidos.

Os flagrantes aconteceram após denúncia anônima e monitoramento de um dos suspeitos. O menor de idade estava com 36 porções de entorpecentes [crack] no momento em que foi capturado. Ele confessou que vendia as drogas compradas com o falso pastor.

O delegado Bruno Braz, titular da Delegacia de Porto Grande, detalhou que o falso pastor e vendedor atua no tráfico de drogas há mais de 10 anos e já tem condenações por este crime em outras cidades.

Durante o flagrante, além do crack, foi apreendido um simulacro de arma de fogo, dinheiro e animais silvestres.

O adulto teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia e foi denunciado pelo Ministério Público. Ele foi encaminhado ao Iapen – presídio na zona oeste de Macapá – e vai responder por tráfico, resistência, posse ilegal de arma de fogo, crime contra a fauna e corrupção de menores.

O adolescente foi liberado na presença dos pais e vai responder em liberdade.