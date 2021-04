Investigação de golpes leva à apreensão de armas, drogas e celulares no Iapen

NO PRESÍDIO

Equipes da polícia penal encontraram os materiais ilícitos no pavilhão F3, de presídio na zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Uma investigação da 2° Delegacia de Santana, município a 17 km de Macapá, sobre golpes pena internet cometidos de dentro da cadeia levou à apreensão de diversos materiais ilícitos, entre drogas, armas e celulares dentro do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), presídio na zona oeste de Macapá.

A revista, ocorrida dentro do pavilhão F3, apontado na investigação da 2ª DP onde estariam os detentos responsáveis por extorsões através de perfis falsos em redes sociais, ocorreu nesta quinta-feira (28).

Ao amanhecer do dia, por volta de 6h, o Grupo Tático Prisional tirou os internos das celas e os conteve na área externa, enquanto uma outra equipe de policiais penais fez buscas minuciosas nos alojamentos.

Eles já tinham apreendido drogas, carregadores, celulares e facas quando uma nova informação denunciou que ainda havia uma arma de fogo escondida em umas das celas. Os policiais penais então retornaram ao pavilhão e realizaram outra busca, na cela 7A.

Lá, acharam um revólver de calibre 38 de numeração CK62365, com 5 munições intactas. A arma estava enterrada no ralo do banheiro da cela. A 2ª DP prossegue nas investigações.