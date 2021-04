IPVA atrasado pode ser parcelado em 24 vezes e sem multas

A medida, que faz parte do pacote econômico do Amapá contra os impactos da pandemia, vale para débitos de 2016 à 2020.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O Governo do Estado do Amapá anunciou uma série de medidas para facilitar o pagamento de tributos estaduais atrasados, e dentre eles, o IPVA. Será possível fazer o pagamento parcelado em até 24 vezes, sem juros e sem a cobrança de multas para o período de 2016 a 2020.

O desconto de 100% nos juros e isenção de multas será tanto para quem fizer a opção de quitar as dívidas em pagamento à vista, quanto para quem optar pelos parcelamentos. O atendimento para o parcelamento pode ser feito no atendimento da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), no Complexo Administrativo da Avenida FAB ou no Superfácil.

“Podem ser parcelados os últimos cinco anos, contando a partir de 2020. Então, é possível parcelar as dívidas de 2020, 2019, 2018, 2017 e 2016, até cinco anos, porque para além disso, a dívida já entra em prescrição”, explicou Gilson Rodrigues, coordenador estadual de arrecadação.

2021

Quanto ao IPVA 2021, ele explicou que as regras permanecem as mesmas desde que o governador Waldez Góes (PDT) ampliou a data para acesso aos descontos de quem fizer o pagamento em cota única.

“Já o IPVA 2021, o contribuinte tem até 15 de junho para fazer o pagamento, aqueles que fizerem em cota única, e receberem o desconto de 20%”, finalizou Gilson Rodrigues.

Atendimento

Os atendimentos na rede Superfácil ainda estão funcionando sobre a forma de agendamento, com exceção dos casos de consultas e entregas de documentos, quando as agências podem ser procuradas das 8h às 12h.

A possibilidade de que o atendimento presencial retorne, é cada vez maior, caso as medidas que restringem atividades econômicas e sociais continuem diminuindo. A expectativa é que quando isso ocorrer, mais contribuintes busquem os atendimentos e a possibilidade de acessar os descontos definidos pelo GEA.

Até lá, os atendimentos podem ser agendados através do endereço eletrônico https://servicos.portal.ap.gov.br.