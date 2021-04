Justiça manda MS garantir 4 mil doses de CoronaVac a Santana

Município a 17 km de Macapá precisa urgente de 4 mil doses do imunizante chinês para a 2ª dose dos grupos prioritários.

A Justiça Federal determinou que o Ministério da Saúde envie, com urgência, 4 mil doses da vacina CoronaVac contra a covid-19 para o município de Santana, a 17 km de Macapá. A prefeitura da cidade procurou a Justiça para garantir a segunda dose do imunizante chinês aos grupos prioritários que já tomaram a 1ª dose.

Segundo a decisão, do juiz federal João Bosco Soares, da 2ª Vara Federal Cível no Amapá, o MS tem 72 horas para efetivar o envio das vacinas a contar desta quarta-feira (28). A justiça decide ainda aplicar multa diária contra a União, caso a decisão não seja cumprida.

Segundo o prefeito de Santana, Bala Rocha (PP), o município recebeu até o momento 15.418 doses da Coronavac, mas além do público prioritário previsto dentro dos 123.096 habitantes vacináveis, o sistema de saúde teve que aplicar a primeira dose em mais de 1500 usuários do SUS vindos das Ilhas do Pará em busca da vacina.

“Não poderíamos deixar de atender essas pessoas que se enquadravam nos critérios dos grupos prioritários. E esse público não estava na projeção do Ministério da Saúde quando do envio do quantitativo das doses necessárias. Isto comprometeu o quantitativo que deveria ser exclusivo para Santana. Contudo, não se podia negar atendimento”, justificou Bala.

O grande problema é que após o 28º dia após a 1ª primeira dose o reforço precisa ser aplicado, caso contrário existe o risco do imunizante perder seu efeito.

Segundo a decisão, a multa diária em caso de descumprimento do MS é de R$ 10 mil à União.