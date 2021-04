kit intubação: Amapá recebe só 48% do pedido

De acordo com a Sesa, medicamentos durarão cerca de uma semana.

O lote de sedativos, neurobloqueadores musculares e analgésicos que compõem o chamado kit intubação, recebido pelo Amapá no último fim de semana, representa apenas 48,73% do que o estado precisa para um mês.

Os medicamentos são necessários para tratamento de pacientes graves de covid-19, mas também são usados em outros pacientes da rede hospitalar pública. O lote recebido faz parte da partilha de uma aquisição de 2,3 milhões de insumos feita por um grupo de empresas diretamente na China e doados ao governo federal.

A remessa de 157, 28 mil unidades enviada pelo Governo Federal é 51,27% menor que as 32.2745 unidades do kit de intubação solicitados pelo Governo do Amapá, que para um período de 30 dias precisa de Cetamina (15.340) Midazolan (110.530), Noradrenalina (47.370), Rocurônio (5.800), Propofol (60.540) e Fentanyl (21.665). Contudo, o MS enviou 51,27% a menos que o pedido: Cetamina (4.180), Midazolan (37.680), Noradrenalina (40.010), Rocurônio (5.800), Propofol (7.710) Fentanyl (61.900).

Ainda de acordo com a Secretaria de Estadual de Saúde (Sesa), quando se trata dos medicamentos mais usados para intubar e estabilizar pacientes graves, este percentual é ainda menor: apenas 37,07% do pedido atendido. Foram solicitadas pelo estado 225,2 mil unidades de Midazolan (110.530), Noradrenalina (47.370) e Rocurônio (67.300). No entanto, o MS respondeu com uma remessa de apenas 83.490 unidades – Midazolan (37.680), Noradrenalina (40.010) e Rocurônio (5.800).

Segundo estimativa da Sesa, Mendes disse que os medicamentos devem suprir a rede estadual por sete dias, dependendo da demanda.

Não só o Amapá, mas todos os estados sofrem com a escassez desses de medicamentos. Isto ocorre, reclamam os estados, porque o Ministério da Saúde requisitou estoques adicionais das empresas que fornecem esses insumos, bloqueando as compras diretas pelos governos estaduais.