Lockdown funcionou e reduziu índices da covid, afirma governo

Medida foi defendida pelo governador Waldez e superintendente de Vigilância em Saúde do Amapá durante live nesta segunda-feira (26).

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Após 15 dias do fim das medidas mais severas de distanciamento social, o Governo do Estado do Amapá (GEA) apresentou, através de uma live no final da tarde desta segunda-feira (26), os novos índices da covid-19 no Amapá e comemorou a eficácia do lockdown.

O governador Waldez Góes (PDT) apresentou os dados que permitiram uma flexibilização ainda maior das atividades econômicas e sociais. Todos os municípios do Amapá apresentaram avanços e nenhum mais se encontra na classificação de risco da cor roxa, ou seja, de risco considerado muito alto. Os municípios apresentam a cor vermelha de risco alto ou a cor laranja, de risco moderado.

Os dados são do boletim epidemiológico elaborado pelo Comitê Científico do Amapá.

Ritmo de Transmissão

Um dos principais dados apontados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o Ritmo de Transmissão (RT), apresentou uma diminuição significativa no Amapá. Antes do lockdown, no dia 27 de março, esteva em 1,14 e agora está em 0,95. A OMS considera os índices abaixo de 1 os mais seguros para o retorno de atividades coletivas.

“Só isso aí, que é o primeiro indicador, ele já dá efeito positivo em todos os outros indicadores. Mas o que é bom a gente ficar atento, nós tínhamos uma realidade desafiadora antes do lockdown em taxa de reprodução viral, e conseguimos em 18 dias de medidas de maior distanciamento social, se a gente diminui a circulação de pessoas, o contato de pessoas, e os que circulam, circulam de uma forma protegida respeitando os protocolos sanitários, obviamente que a gente diminui a circulação viral e isso está provado cientificamente”, declarou Waldez na live.

Média de casos novos

Os novos casos confirmados, por dia, também diminuíram, segundo o boletim apresentado. No dia 27 de março foram 554, e, no último sábado (24), caíram para 176.

“Essas medidas tomadas em conjunto pelo Estado impactaram em todo o nosso sistema. Quando a gente fala em uma redução de quinhentos e poucos casos para pouco mais de 100, significa que mais vidas são salvas, menos hospitalização e menos óbito. Hoje, por exemplo, no Lacen, percebemos um número muito menor na recepção de amostras e isso vai distensionar o que a gente tinha anteriormente”, declarou Dorinaldo Malafaia, da Superintendência de Vigilância em Saúde do Amapá.

A ocupação dos leitos clínicos e de UTI, que quase chegou aos 100% no pico desta segunda onda, estão em cerca de 60% e 70%, respectivamente, sendo a terceira menor taxa entre os estados em todo o país.

Também em relação ao Brasil, a taxa de mortalidade manteve-se estável, enquanto que a média brasileira cresceu.

No boletim epidemiológico do dia 27 de março a taxa de letalidade no Amapá era de 1,4% e manteve-se com os mesmos 1,4%, enquanto que no mesmo período a do país era 2,4% aumentando para 2,7%.

A live ainda contou com dados sobre abertura maior e gradual das atividades econômicas e sociais, com um novo decreto com validade de 14 dias anunciado na manhã desta segunda-feira e também sobre dados econômicos, como por exemplo a maior circulação de dinheiro na sociedade amapaense com o adiantamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores estaduais e de programas sociais como o “Renda para Viver Melhor”, além dos subsídios a donos de bares, restaurantes, artistas, guias de turismo e motoristas de transporte escolar, dentre outros segmentos e medidas.