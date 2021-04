Loja de autopeças vira cinzas em Macapá

Local fica na Rua Santos Dumont, no Bairro Santa Rita, na região central de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um incêndio destruiu uma loja de autopeças na noite deste domingo, 18, em Macapá. O prejuízo é de milhares de reais, mas ainda não foi calculado.

Passava de 23h quando o corpo de Bombeiros foi acionado para o local. Quando os militares chegaram, o fogo já havia tomado conta do empreendimento, localizado na Rua Santos Dumont, no Bairro Santa Rita, na região central de Macapá.

A Guarda Civil Municipal deu apoio à ação dos bombeiros. Guardas isolaram a área e controlaram o trânsito ao redor. Como o fogo já havia consumido praticamente tudo na loja incendiada, os bombeiros passaram a tentar impedir que as labaredas não passassem para outra empresa de autopeças e uma residência, que ladeavam o empreendimento em chamas.

A tática deu certo. As edificações vizinhas ficaram apenas com as paredes chamuscadas. Já a Autopeças Macapá, há 15 anos na capital amapaense, foi transformada em cinzas.

No momento do incêndio, não havia ninguém no estabelecimento. O proprietário, o empresário ‘Seu Adão”, muito conhecido pela sua simpatia com clientes, foi avisado por amigos. Ao chegar e ver que tudo estava perdido, começou a passar mal.

Cássio Silva, um dos filhos de Seu Adão, contou que o pai sofre de hipertensão, por isso, teve que retirá-lo às pressas para ser medicado. Ele também disse que o prejuízo é incalculável.

“Meu pai ficou desesperado ao ver 15 anos de trabalho destruídos, passou mal, pressão alta. É um prejuízo incalculável, porque são anos de muito suor e trabalho duro. Tem o valor financeiro, mas tem o valor sentimental. Mas, vamos lutar para reconstruir tudo de novo, é isso”, lamentou o empreendedor.

De acordo com o tenente Amador, do Corpo de Bombeiros, o fogo foi debelado em 25 minutos, mas como havia muito material de borracha, além de metais, a carga calorífica era muito grande, o que acaba dificultando o combate.

Uma perícia, marcada para esta segunda-feira (19), vai apontar as causas do incêndio.