Macapá autoriza reabertura de shoppings

Apenas as lojas poderão funcionar. As praças de alimentação continuarão fechadas

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O prefeito de Macapá, Antônio Furlan (Cidadania), mandou publicar um novo decreto nesta quinta-feira (15) alterando item 9 do decreto anterior, do dia 10 de abril. A nova redação permite o funcionamento presencial das lojas, mas as praças de alimentação continuarão fechadas ao público. Leia aqui o decreto

Na prática, o decreto 2.740/2021 autoriza a reabertura dos shoppings, com o funcionamento presencial das mesmas atividades contempladas no decreto do dia 10 de abril, como as sapatarias, lojas de confecções, eletroeletrônicos, brinquedos, entre outros segmentos.

No entanto, as lojas deverão obedecer às mesmas regras dos estabelecimentos de rua: atendimento com hora marcada e 50% de ocupação do espaço, além de uma pessoa por família. O decreto tem efeitos retroativos a 12 de abril, isso quer dizer que vai expirar daqui a 2 dias.

Os shoppings estão fechados desde o dia 18 de março, quando começou o lockdown em função do novo pico da pandemia de coronavírus no Amapá. Esta semana, o governo anunciou queda na redução do contágio em 13%, mas as mortes subiram 43%.

Na última segunda-feira (12), Furlan recebeu representantes dos shoppings em seu gabinete.