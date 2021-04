Mãe é presa por maus-tratos com o filho de 2 anos

Caso ocorreu no Bairro Paraíso, no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Uma mulher de 26 anos foi presa pela Polícia Militar do Amapá acusada de maus-tratos ao próprio filho, um menino de 2 anos de idade. O caso ocorreu na quarta-feira (28), em Santana, cidade da Região Metropolitana, a 17 km de Macapá.

O nome da mãe não foi divulgado pela polícia, mas a acusada e a vítima residem no Bairro Paraíso.

De acordo com o boletim de ocorrência, os militares do 4º Batalhão foram acionados em apoio ao Conselho Tutelar da cidade. Chegando no local, o servidor do Conselho, que já estava a par da situação, relatou indícios de violência física na criança, que segundo denúncias teriam sido praticadas pela mãe do menino.

Segundo o tenente Ângelo Silva, eram visíveis as marcas de espancamento nas costas e braços. Ela teria batido com cinto na criança. Segundo o apurado pela guarnição, além da mulher e da criança, moram na casa outros 4 familiares, incluindo os pais da mulher. O pai da criança reside no interior do Pará.

A denúncia repassada ao Conselho Tutelar é de que essas surras eram recorrentes. A mulher teria chegado a destratar o conselheiro, mas com a chegada dos policiais ela já ficou mais contida. A mulher foi presa e conduzida à 1° Delegacia de Polícia Civil de Santana.