Mais um barco pesqueiro da Venezuela é apreendido no litoral do Amapá

A Marinha do Brasil voltou a apreender uma embarcação venezuelana e deter os tripulantes por pesca ilegal na costa do Amapá. A interceptação do barco pesqueiro ocorreu na terça-feira (13), mas só foi divulgada pelo Comando do 4º Distrito Naval, sediado em Belém (PA), nesta sexta-feira (16).

A embarcação estrangeira atracou nesta manhã de sexta no porto de Santana, a 17 km de Macapá, para onde foi escoltada por militares do Navio-Patrulha Guanabara, do Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Norte, que interceptou o barco pesqueiro, com apoio do Centro Integrado de Segurança Marítima do Rio de Janeiro (RJ) e de uma aeronave da Força Aérea Brasileira.

O barco e os 14 tripulantes venezuelanos estão sendo apresentados à Capitania dos Portos do Amapá. Policiais federais foram até a sede da Marinha e já conduzem os estrangeiros no processo de imigração.

A Marinha apurou que a embarcação saiu da cidade de Margarita, na Venezuela, parou para abastecer no Suriname, veio até a costa brasileira para pesca, e voltaria para Margarita com, aproximadamente, 600 kg de pescado das espécies pargo e mero, capturados sem licença para este tipo de atividade. A pesca do mero está proibida no Brasil desde 2002, por ser uma espécie de reprodução lenta.

Esta foi a segunda apreensão de um barco venezuelano no litoral do Amapá. No dia 18 de março, outra embarcação transportava mais de 4 toneladas de pescado da espécie pargo sem licença para atividade de pesca.

Na ocasião, os 15 tripulantes apreendidos ficaram sob tutela da Polícia Federal. O pescado foi doado pelo Ibama para o programa Mesa Brasil do Serviço Social do Comércio (Sesc) no Amapá.

A Marinha declarou que essas ações reforçam a importância da implementação do Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz) para permitir o monitoramento e o controle da Amazônia Azul, contribuindo para garantir a soberania brasileiras e coibir ilícitos como a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada.