Mais Visão: Davi diz que meta é zerar demanda por cirurgias de catarata no Amapá

O senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) anunciou que a meta é zerar a demanda por cirurgias de catarata no Amapá, por meio do programa Mais Visão, que já realizou mais de 16 mil cirurgias no Amapá. O parlamentar visitou o projeto na última quarta-feira (21), acompanhado do governador Waldez Góes (PDT).

O programa é realizado no Centro de Promoção Humana Frei Daniel de Samarate (Capuchinhos), em Macapá. Durante a visita, os dois assistiram em tempo real, por vídeo, uma cirurgia de catarata. O procedimento é relativamente simples e rápido: tem anestesia local, leva apenas 4 minutos para ser concluído e devolve a visão com a colocação de uma nova lente de cristalino.

O programa “Mais Visão” foi idealizado pelo senador Davi Alcolumbre, que viabilizou o projeto em 2019 ao destinar uma emenda parlamentar. A gestão é do governo do Estado em parceria com o Centro de Promoção Humana Frei Daniel de Samarate (Capuchinhos).

Ao todo, mesmo com os cuidados extras exigidos pela pandemia, já foram realizadas mais 16 mil cirurgias e mais de 70 mil procedimentos, entre triagem, consultas, exames e retornos pós-operatórios.

Em 2019, o senador destinou R$ 7 milhões em emenda parlamentar. No ano seguinte, foram mais R$ 8 milhões, totalizando R$ 15 milhões para o programa. O senador conversou com os pacientes que aguardavam atendimento.

“(…) A gente imaginava no começo do programa, quando a gente disponibilizou esse recurso, em torno de R$ 7 milhões, que a nossa carência girava em torno de 6,7 mil amapaenses precisando da cirurgia de catarata e de carne crescida. Quando a gente começou a trabalhar, se deparou com uma carência gigantesca, que é uma demanda reprimida de muitos anos. E o governo do Estado entrou com a contrapartida”, recordou o senador.

“Os equipamentos são os mais modernos do mundo pra esse tratamento. Ou seja, nós estamos em um espaço abençoado aqui, nos Capuchinhos, a gente tem o recurso, a gente tem a decisão política de fazer, tem a parceria do governo do estado com o convênio e com a contrapartida de recursos significativos, a gente acha que a carência é de 30 mil pessoas e a gente achava que era de 6 ou 7 mil”, disse o senador Davi.

Mais visão, menos acidentes

Na medida em que a visão é restabelecida, a Secretaria de Saúde do Estado afirma que dados apontam redução nos índices de acidentes domésticos com idosos, onde geralmente ocorrem fraturas.

“Depois do ‘Mais Visão’ diminuiu em 40% o número de quedas de idosos com fratura de fêmur no Amapá. Essas pessoas não tinham recursos para pagar o procedimento. Tem cirurgia de catarata que custa até R$ 5 mil”, ponderou o secretário de Saúde do Amapá, Juan Mendes

“Eu me sinto muito feliz, com a certeza do dever cumprido, com a certeza de dar autonomia e liberdade para as pessoas. E de dar bem estar para as pessoas mais carentes do Amapá que não tinham condição de enxergar. Uma vez, eu fui abordado por uma pessoa que me disse assim: ‘Davi, muito obrigado pelo programa que você trouxe. Você me deu a condição de enxergar o meu neto’. E isso não tem preço, isso tem valor!”.

O governador Waldez Góes lembrou que programa já chegou em Tartarugalzinho, Pedra Branca e Serra do Navio. Santana é o próximo objetivo.