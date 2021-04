Marido examinava parte íntima da esposa por ciúmes, diz polícia

Esposo foi preso em Oiapoque. Ele também responderá por estupro

Por RODRIGO ÍNDIO

Com a desculpa de que poderia estar sendo traído e que agia por ciúmes, um homem de 36 anos foi preso por cometer uma série de abusos contra a mulher, de apenas 21 anos. De acordo com a Polícia Civil do Amapá, sempre que ela voltava de algum lugar, o esposo obrigava a vítima a abrir as pernas para ver se havia resquício de relação sexual.

Os crimes ocorreram no Bairro Florestal, na cidade de Oiapoque, a 590 quilômetros de Macapá, no Norte do Amapá. A polícia teve conhecimento do caso após a vítima procurar o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) da cidade para denunciar o companheiro por agressão e ameaça.

A mulher foi até a delegacia no fim da tarde de quinta-feira (8), onde prestou depoimento ao delegado Átila Rodrigues. Ela afirmou que o marido cometia os abusos constantemente.

“A última vez que isso ocorreu foi no dia 6. Que ela teria saído de casa para resolver alguns problemas na rua e ao retornar ele a obrigou a abrir as pernas e ele colocava o dedo na genitália dela para verificar se tinha resquícios de esperma”, revelou.

Os agentes fizeram diligências e prenderam o homem em flagrante pelos crimes de lesão corporal e ameaça praticados no contexto de violência doméstica. Também foi instaurado inquérito pelo crime de estupro.

“Ela relata que ele obrigava ela constantemente a manter relações sexuais não consentidas”, concluiu Átila Rodrigues.

Já preso, o marido confessou os crimes durante depoimento, e agora será encaminhado para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).