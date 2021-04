Mateiros avistam cachorro que pode ser de garotos perdidos na mata

Meninos de 13 e 14 anos estão há 6 dias desaparecidos em floresta em Calçoene, a 370 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O drama das buscas pelos garotos Fabrício de Oliveira, de 14 anos, e Renato Siqueira, de 13 anos, perdidos na selva amazônica do município de Calçoene, a 370 km de Macapá, segue mesmo durante a noite, madrugada e na manhã desta terça-feira (12).

Pela primeira vez, pode ser que uma pista tenha aparecido: mateiros que participam das buscas avistaram um cachorro que confere com as características do animal que acompanhou os jovens no meio do mato.

Fabrício e Renato estão desaparecidos desde a quinta-feira (8) quando entraram na mata para apanhar açaí na companhia de um cachorro.

Foi este cão que os mateiros podem ter avistado na tarde desta segunda-feira (12), porém, sem conseguir aproximação, o grupo retornou ao acampamento. Eles seguir buscando os dois rapazes pelo Rio Calafate, um braço do Rio Calçoene.

Dificuldades nas buscas

Como os dois meninos estavam descalços, fica mais difícil ainda encontrar rastros. O terreno também não ajuda e, no início da noite, com o fim das buscas do dia por parte dos bombeiros, o Cabo Alexsander explicou que o tereno é bastante alagado, são charcos [áreas encharcadas], além de muito vastas, o que dificulta as buscas.

Ele relatou que as buscas fluviais são a próxima estratégia. Um grupo de mateiras estará em um rio, enquanto que os cinco bombeiros que estão na região estarão de voadeira em outro rio, em outro perímetro e trecho para ir cercando as possibilidades.

“Amanhã é isso: vamos utilizar a estratégia de ir pelos rios. Hoje [segunda-feira] à noite, o grupo de mateiros chegou de lá e disse que alguém avistou um cachorro parecido com os garotos, não há a certeza, não dá pra confirmar, pra dizer que era, aí nós conseguimos o combustível e eles foram, já desceram o rio agora à noite”, declarou o Cabo Alexsander nesta segunda-feira.

GTA

A ida do helicóptero do Grupo Tático Aéreo (GTA) é aguardada com ansiedade pela comunidade. O deslocamento da aeronave para Calçoene também depende da situação do clima no local, onde chove a todo momento, o que dificulta a visibilidade em buscas aéreas.

Chegou a circular na internet que um parente das vítimas também estaria perdido, mas o mesmo já retornou, pernoitou na mata e já está em segurança. Os bombeiros retornaram as buscas às 5h desta terça-feira.