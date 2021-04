Mazagão distribui cestas básicas adquiridas com emenda de Randolfe

Ação faz parte do programa de auxílio-alimentação da prefeitura da cidade a 65 km de Macapá.

O município de Mazagão, a 65 km de Macapá, iniciou nesta quarta-feira (7), a entrega de 2 mil cestas básicas adquiridas com R$ 300 mil, emenda parlamentar do senador Randolfe Rodrigues (REDE). A ação é do programa de auxílio-alimentação da prefeitura da cidade e visa combater a insegurança alimentar causada pela pandemia.

Os alimentos começaram a ser entregues às famílias na sede do município e nos próximos dias começarão a chegar na zona rural e ribeirinha.

No último dia 27, o senador Randolfe Rodrigues esteve em Mazagão e, ao lado do prefeito Dudão Costa, participou do lançamento do auxílio.

Na ocasião, o parlamentar também anunciou a destinação de recursos para a pavimentação de todo o bairro Olaria e para a reforma da Unidade Básica de Saúde Adauto Basílio.

Randolfe e Dudão ainda formalizaram a intenção de compra de 4.750 doses da vacina contra a Covid-19 Sputinik V para Mazagão. A efetivação da compra contará com R$ 285 mil de emenda parlamentar individual do senador.

Alimenta Amapá

Durante a pandemia, para o enfrentamento da fome, Randolfe tem destinado recursos de emenda parlamentar para programas de auxílio alimentação nos municípios do Amapá.

Ao todo, já foram destinados, somente este ano, R$ 6,8 milhões para ações de segurança alimentar, como a entrega de cestas básicas em Mazagão e a entrega de cartões de vale-compras em Macapá e Santana.

O público-alvo da iniciativa, batizada pelo senador de “Alimenta Amapá”, são trabalhadores de diferentes categorias como autônomos, taxistas, mototaxistas, garçons, motoristas de aplicativos, dentre outras, além de famílias de baixa renda.

“No momento em que a fome cresce no país e a desigualdade grita e favorece a pandemia, começa a chegar ao povo a comida no prato que trabalhamos para garantir. Todos precisam ajudar a evitar que a tragédia social avance. É urgente!”, alertou o senador.