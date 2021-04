Membro de facção é preso com notas falsas de R$ 200

Flagrante ocorreu quando o suspeito tentava repassar notas em uma mercearia no Bairro São Lázaro, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 19 anos, membro de uma organização criminosa, foi flagrado com quase R$ 10 mil em notas falsas na noite desta segunda-feira (5), em Macapá. O flagrante ocorreu quando o suspeito tentava “destrocar” cédulas em um pequeno comércio no Bairro São Lázaro, na zona norte de Macapá.

De acordo com o tenente Andrei, por volta de 22h, militares do 2º Batalhão estava no perímetro verificando uma denúncia de roubo, próximo da Rua Emílio Médici, quando avistaram Chawã Gabriel Cardoso dos Santos.

Ele ia fazer compras no estabelecimento comercial, mas ao perceber a presença dos militares desistiu. Os policiais, então, perceberam que ficou desconfiado e nervoso ao ver a viatura. Ele saiu andando pela via, mas os militares decidiram abordá-lo.

“Ele iria repassar as notas falsas, pois queria destrocar o dinheiro falso por notas verdadeiras e a maneira que tinha de fazer isso é fazendo compras para pegar o troco. Mas quando percebeu a presença da polícia, ficou nervoso, saiu andando pela via, tentando disfarçar, mas não deu certo”, resumiu o tenente Andrei.

Na abordagem, logo foi reconhecido de outras ocorrências. Segundo a polícia, é membro de uma facção. Na revista, a polícia encontrou R$ 9.750 em notas falsas, uma porção de drogas e 8 munições de calibre 12.

Chawã foi apresentado na sede da Polícia Federal, na zona norte de Macapá.