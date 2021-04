Morre 1° detento do Iapen por covid

Presídio na zona oeste de Macapá já contabiliza 180 servidores e 284 detentos infestados.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

O Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), presídio na zona oeste de Macapá, confirmou nesta sexta-feira (9) a primeira morte de um detento covid-19. O preso estava internado no Centro Covid Hospital Universitário e faleceu na tarde de quinta-feira (8).

O detendo não teve o nome divulgado pelo Iapen, mas o Sindicato dos Agentes e Educadores de Execução Penal do Amapá (Sinapen) divulgou o nome de Brendon da Silva Ferreira.

Segundo a direção do presídio, trata-se de um detento que teve complicações de saúde, passou por cirurgia no Hospital de Emergência e foi reconduzido ao cárcere. Ele foi colocado na enfermaria, onde recebia acompanhamento médico diário.

Há alguns dias, após avaliação, a equipe decidiu levá-lo de volta para o HE, onde ficou internado. Dentro da unidade de saúde foi detectado que ele havia contraído o coronavírus. Foi, então, transferido para o HU, onde morreu por complicações da doença.

Casos

Em 12 meses, o Iapen soma 180 servidores e 284 detentos infestados. De acordo com o diretor do Iapen, Lucivaldo Costa, no local há duas celas destinadas a presos com covid-19.

Ele garantiu que o presídio sempre forneceu o material necessário para os servidores trabalharem. Segundo ele, os internos usam máscaras apenas quando alguém do pavilhão é acometido pela doença.

Atualmente, 6 presos estão infectados. Ainda de acordo com a direção, dos presos internados no HE, apenas um está com a doença.