Morre um dos fundadores da empresa de ônibus Estrela de Ouro

Arao Ohana, de 68 anos, estava internado após sofrer um ataque cardíaco. Na foto ao lado de colegas da Viação Santanense

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Faleceu em São Paulo, aos 68 anos, um dos pioneiros no ramo do transporte público no Amapá. Arao Ohana estava internado há alguns dias após um ataque cardíaco.

Arao sofreu uma parada cardiorrespiratória ainda no dia 1º de abril, ficando internado inicialmente no Hospital São Camilo. Em uma situação delicada, a família e amigos que ajudaram no custeio, e conseguiram transferi-lo de UTI aérea para o Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo. Na noite do domingo (11), no entanto, não resistiu.

Arao nasceu em Manaus (AM) e veio ao Amapá pela primeira vez a convite de um dos empresários portugueses que atuavam no transporte de passageiros no Amapá. Este, por sua vez, era o sócio majoritário da empresa Estrela de Ouro. A missão de Arao era organização da empresa em seus primeiros passos.

No fim do serviço, acabou adquirindo cotas de participação e se tornou sócio da empresa Estrela de Ouro que, junto com a Cattani, marcaram época na passagem da Macapá antiga e tradicional para a cidade espalhada de hoje.

Com o fim da Estrela de Ouro, Arao recolocou-se profissionalmente e tornou-se contratado como gerente de outra empresa do ramo de transportes, porém, agora no âmbito de viagens intermunicipais. Seguia atuando como gerente geral da Viação Santanense e gostava mesmo do trabalho na garagem com os trabalhadores rodoviários.

“Sua passagem foi serena, indolor e digna de um grande homem que é meu pai. Ele não foi, ele é maravilhoso, e sempre priorizou o respeito mútuo entre todos. É uma grande perda para o setor que o mesmo atuava e uma falta sem precedentes que fará para os seus familiares”, contou a filha Ariella Ohana, de 34 anos.

O corpo de Arao ainda está em São Paulo e chegará em Macapá nessa próxima sexta-feira (16). Haverá um cortejo fúnebre do Aeroporto Internacional de Macapá para o Cemitério São José, no Buritizal. Judeu, receberá as homenagens da comunidade judaica no seu sepultamento.

Arao deixa viúva, filhos e netos.