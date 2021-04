Motorista foge após atropelar e matar idoso

Atropelamento ocorreu na Rodovia JK. PM foi até a casa do proprietário do veículo. Foto: Reprodução/Redes sociais

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

A polícia procura por um motorista que fugiu após atropelar e matar um idoso de 69 anos, na manhã desta quinta-feira (1°), em Macapá. O acidente ocorreu na Rodovia JK, em frente ao Parque de Exposições da Fazendinha.

Segundo o Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), a equipe foi acionada por volta de 10h para atender a ocorrência. Quando os militares chegaram, vítima e suspeito já não estavam mais no local.

Manoel Martins de Souza, de 69 anos, chegou a ser socorrido e levado para o Hospital de Emergência da capital com escoriações e traumas na cabeça, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Uma testemunha anotou e repassou a placa do veículo envolvido no acidente. Após procedimentos periciais, a guarnição foi até a casa do suposto proprietário do veículo, mas ninguém foi encontrado.

A PM não informou a dinâmica do acidente. O suspeito pode responder pelos crimes de homicídio culposo e omissão.