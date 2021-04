No dia do aniversário, delegado prende traficantes e distribui máscaras

Iniciativa foi do delegado Charles Corrêa, que há 11 anos atua na fronteira com a Guiana Francesa

Por RODRIGO ÍNDIO

No dia em que completou 48 anos, o delegado Charles Corrêa decidiu que queria renovar seus votos com a sociedade de Oiapoque, cidade a 590 quilômetros de Macapá. De berço, ele tirou de circulação três traficantes e ainda realizou uma ação de conscientização sobre os cuidados com a covid-19 na região de fronteira.

A prisão do trio ocorreu na noite de segunda-feira (12). Segundo a investigação, André Michel, de 31 anos, que estava em prisão domiciliar e têm passagens por furto qualificado e lesão corporal, pegava droga com um casal para revender. A dupla era Joelson Pereira Matos, de 48 anos, que tem passagem por furto e, Erlice Tavares Pinheiro, de 50 anos.

Segundo o delegado Charles Corrêa, eles vinham sendo monitorados pela polícia por realizar tráfico na região central da cidade. Os traficantes foram flagrados numa pousada com 54 porções de crack. Grande parte do entorpecente estava escondida dentro de um colchão.

“Todos eles foram presos por tráfico e associação ao tráfico. Então já era um pessoal que estava atuando há muito tempo aqui na distribuição de drogas. A gente sabe como funciona. Essa droga vem do Suriname, aqui ela é dividida por uma rede de distribuidores que passam para os pequenos traficantes. Esta rede, especificamente, foi destruída”, disse.

De acordo com o delegado, existem mais de 200 bocas de fumo e diversos distribuidores na região por se tratar de um comércio muito aquecido por usuários da cidade e até por tripulantes de barcos pesqueiros que aportam no município. Os traficantes presos passarão por audiência de custódia.

Máscaras

Horas antes, durante a tarde, foi realizada uma operação fluvial no combate aos crimes transfronteiriços e também educativa sobre prevenção a covid-19. Foram repassadas máscaras e orientações.

O intuito é que mesmo que estejam vacinadas, as pessoas usem proteção para não infectar pessoas ainda não imunizadas.

O delegado Charles Corrêa trabalha desde o dia 11 de janeiro de 2010 nesta região em sua primeira e única lotação. Também atuou como nutricionista no Rio de Janeiro durante 12 anos nas prefeituras de Duque de Caxias, Resende e São Gonçalo. Depois de fazer, Direito e passar no concurso da Polícia Civil, escolheu a fronteira.