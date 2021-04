Novo apagão atinge o Amapá

Macapá e a maioria dos municípios ficou sem o fornecimento

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Um novo apagão atinge a maior do Estado do Amapá, incluindo a capital, desde as 18h40min desta quinta-feira (8). De acordo com a Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), o problema teria ocorrido no Linhão de Tucuruí.

Todos os municípios foram atingidos, com exceção da cidade de Oiapoque, que possui um sistema independente de energia a óleo diesel. O call center da estatal, que é acionado pelo número 116, ficou congestionado.

“Ainda estamos apurando, mas foi uma falha no linhão”, disse o presidente da CEA, Marcos Pereira.

Logo depois, o setor de comunicação da CEA confirmou uma ocorrência no linhão, no trecho entre as cidades de Jurupari (PA) e Laranjal do Jari (sul do Amapá).

A CEA informou ainda está aguardando autorização do Operador Nacional do Sistema (ONS) para recompor os sistemas de distribuição.

O blecaute fez ressurgir o medo de algo parecido com que ocorreu no dia 3 de novembro, quando 13 dos 16 municípios do Amapá ficaram sem energia durante 4 dias, e um racionamento se arrastou por quase três semanas.