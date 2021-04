Novos rastros renovam esperanças de encontrar meninos com vida

"Rastros e vários sinais" foram encontrados hoje pelas equipes, segundo divulgou o comandante da operação

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O comando das buscas aos meninos desaparecidos em Calçoene, cidade a 370 km de Macapá, divulgou no início da noite desta segunda-feira (19) que novos rastros foram encontrados durante os trabalhos de hoje. A informação foi confirmada pelo major José Marcelo Coelho Guedes, comandante das buscas no incidente.

“(…) Foram encontrados vários rastros e sinais em diversos pontos nas áreas de busca, confirmados através do retorno da equipe do Capitão BM Ferreira que compõe chefia de operações do incidente”, diz boletim assinado pelo oficial.

Essa informação reacendeu as esperanças das equipes, que completaram hoje 12 dias de buscas na selva com apoio de militares especializados do Exército. Além deles, participam das buscas bombeiros, policiais militares do COE, guardas florestais e mateiros da região. As buscas são feitas com uso de cães farejadores e o helicóptero do GTA.

Renato, de 13 anos, e Fabrício, de 14 anos, estão desaparecidos desde o dia 8 de abril, quando entraram na floresta para retirar açaí. Apenas a cadela deles foi encontrada no quinto dia de operações.

“Desse modo as atividades intensas de buscas se mantêm com foco no encontro dos adolescentes perdidos e ampliando a confiança de achá-los o mais breve possível, corroborando com a linha de busca e resgate na selva”, comentou Guedes.

O major também reforçou que a Polícia Civil continua investigando o caso, e que não há “qualquer hipótese de crimes, afirmando que continuamos as buscas por adolescentes vivos em região de selva”.

Mais cedo, o comandante do 12º BPM, capitão Cecílio, também havia pedido o fim da propagação de notícias falsas que especulam sobre o desaparecimento dos meninos, referindo-se claramente às suspeitas levantadas, durante o fim de semana, contra familiares dos garotos e uma possível relação entre o sumiço e o tráfico de drogas.