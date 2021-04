Podcast: O momento do arrependimento fará toda a diferença

Base de hoje é o capítulo é 12 de Zacarias

No capítulo 12 de Zacarias, Deus avisa que lançará juízo sobre as nações de sitiam Jerusalém e destroem a Casa de Judá. Deus cuida de seu povo, apesar de sua rebelião permanente. No podcast de meditação bíblica desta quinta-feira (22), você vai ver que Deus prometeu restaurar Jerusalém e proteger seus habitantes. Este capítulo também faz menção a Jesus ferido na cruz, o que só ocorreria centenas de anos depois. O momento do arrependimento fará toda a diferença. Ouça a análise acima na voz do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.