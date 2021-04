Oiapoque: Davi confirma acionamento da 3ª usina de oxigênio no sábado

A 4ª usina foi doada por uma empresa ao município de Santana

Técnicos estão trabalhando nos últimos ajustes da usina de oxigênio instalada no Hospital Estadual de Oiapoque, cidade a 590 km de Macapá. De acordo com o senador Davi Alcolumbre (DEM), que fez a solicitação do equipamento ao governo federal, as máquinas começarão a produzir no próximo sábado (15).

Quando for ligada em definitivo, a usina poderá produzir até 20 metros cúbicos de oxigênio hospitalar por hora, o suficiente para atender com folga a demanda da unidade que também recebe pacientes de outras localidades.

Será a terceira usina em funcionamento após articulação do senador. As outras já estão funcionando em Macapá e Laranjal do Jari. Uma quarta usina foi doada por uma empresa e será instalada no Hospital de Santana.

O secretário de Saúde do Amapá, Juan Mendes, confirmou que a nova estrutura montada nos centros e hospitais começa a produzir resultados positivos na recuperação de pessoas internadas com a covid-19.

“A expectativa de consumo, que era de 600 cilindros semanais destinados ao Laranjal do Jari e o próprio consumo da prefeitura de Macapá, que chegou a 170 cilindros por dia, nós temos agora uma média de consumo, nos últimos 3 dias, de apenas 15 cilindros. É o funcionamento da usina produzindo oxigênio, melhorando a assistência devido à logística implementada contra a covid-19”, sustenta o secretário.

Esta semana, o senador e o governador Waldez Góes (PDT) apresentaram os novos leitos de UTI da Maternidade da Zona Norte, aparelhados e com medicamentos para intubação.