ONS confirma pane no linhão e diz que investiga causas

Fornecimento começou a ser normalizado às 20h10

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Após o susto com o apagão que deixou sem energia elétrica 15 dos 16 municípios amapaenses – apenas Oiapoque não foi afetado -, a energia elétrica começou a ser reestabelecida por volta das 20h10 desta quinta-feira (8), mas até as 21h15 muitos bairros permaneciam sem energia na capital.

Mais cedo, a Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) já tinha informado que o problema não tinha sido na distribuição.

“Às 19h30, a CEA recebeu a autorização do Operador Nacional do Sistema (ONS) para recompor os sistemas de distribuição após a normalização do trecho da linha de transmissão. O fornecimento está sendo restabelecido de forma gradativa na capital e demais municípios afetados”, diz trecho da nota da CEA.

O problema ocorreu na linha de transmissão do Sistema Interligado Nacional, o chamado “Linhão de Tucuruí”, entre as cidades Jurupari (PA) e Laranjal do Jari (Sul do Amapá), na divisa entre os dois estados.

A empresa Linhas de Macapá Transmissora de Energia (LMTE), responsável pela transmissão da energia que chega do linhão, informou que as causas do problema ainda estão sendo investigadas.

“A LMTE destaca que sua subestação Macapá [onde ocorreu o problema do apagão de 2020] e os três transformadores da subestação Macapá funcionam sem interferências”, declarou a empresa.

O Operação Nacional do Sistema confirmou que houve a interrupção de cerca de 200MW de carga no sistema elétrico que atende o Amapá.

“Às 19h02min foi iniciado o processo de recomposição da energia e às 20h10 tinham sido recompostos 95 MW de carga. O ONS reitera que, assim que identificou o problema, atuou prontamente para restabelecer o mais rápido possível o fornecimento de energia na região. O ONS avaliará as causas da ocorrência junto aos agentes envolvidos”.

Trauma

Pelas redes sociais, foi grande o número de amapaenses expressando sua preocupação e o trauma com os 22 dias que pararam o Amapá, em 2020. Rapidamente, filas se formaram nos poucos postos de combustíveis que possuem geradores de energia.

O retorno da energia também foi comemorado e as informações dão conta de que ele está ocorrendo ainda de forma lenta. Os bairros Zerão, Jardim Marco Zero, trecho do Buritizal, na zona sul, trechos do Pacoval e outros bairros da zona norte, já estão há duas horas e meia sem energia, na expectativa do retorno.