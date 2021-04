Operação prende secretários municipais no interior do Amapá

Prefeituras de seis municípios são alvos de 50 mandados de busca e 12 de prisão preventiva

Policiais federais, civis, militares e rodoviários deflagraram uma grande operação, nesta sexta-feira (23), em seis municípios do Amapá contra crimes relacionados à corrupção. Ao todo, são 12 mandados de prisão preventiva e 50 de busca e apreensão. Ainda há poucas informações oficiais sobre os crimes investigados, mas o Portal SelesNafes.Com apurou que entre os alvos estão secretários municipais, que foram presos, e uma primeira-dama, que estaria foragida.

Ao todo, mais de 200 policiais participam da Operação Octopus em Ferreira Gomes, Cutias, Santana, Itaubal e Tartarugalzinho. A investigação é do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Estado, que teria começado a apuração de desvios na prefeitura de Ferreira Gomes.

“Com o avanço das investigações foi possível perceber a atuação da orcrim (organização criminosa) em outros municípios do Estado, onde estão sendo investigadas as práticas de crimes como: fraude à licitação, organização criminosa, falsidade documental e ideológica, corrupção ativa e passiva, prevaricação e lavagem de dinheiro”, informou o MP.

Os promotores Rodrigo Assis, Andréa Guedes e Socorro Pelaes estão no comando das buscas com uma equipe de 52 servidores do Gaeco, do Núcleo de Inteligência e do Gabinete Militar do MP. O Bope e a Força Tática enviaram 56 policiais para dar apoio ao cumprimento dos mandados.

O Portal SN acompanha os desdobramentos.