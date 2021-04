Oposição quer CPI da covid-19 na Alap

Deputados afirmam que falta transparência

Deputados estaduais da oposição, a exemplo do que pode ocorrer no Congresso Nacional, anunciaram nesta segunda-feira (12) que irão protocolar requerimento para a criação de uma CPI da Covid-19.

A proposta é dos deputados Paulo Lemos (Psol), Dr Victor (Rede) e Cristina Almeida (PSB), que precisarão de mais cinco assinaturas para que o pedido vá a plenário.

Para eles, há sérios problemas na condução da política de combate à pandemia, como a baixa cobertura vacinal nos municípios. O Amapá ocupa a última colocação, de acordo com um ranking preparado pelo Consórcio de Veículos de Imprensa, composto por empresas como O Globo, Estadão e Folha de São Paulo. Segundo o levantamento mais recente, divulgado no dia 9 de abril, apenas 6,65% da população do Amapá tinha sido imunizada.

Os parlamentares também afirmam que falta transparência na utilização dos recursos destinados para o enfrentamento da pandemia.

O bloco de oposição ainda não decidiu em que dia dará entrada no requerimento.