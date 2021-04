Pânico: abelhas atacam família durante enterro

Ataque dos insetos ocorreu no cemitério São Francisco, na zona norte de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

No início da tarde desta quinta-feira (8), um ataque de abelhas no Cemitério São Francisco, na zona norte de Macapá, levou pânico, dor e risco de vida para pessoas que sepultavam um familiar.

Por volta das 13h30, no enterro do pedagogo George Alex Ferreira, que faleceu de covid-19, sua esposa, filhos e amigos foram ferozmente atacados por um enxame. O relato da jornalista Tanha Silva, amiga de George Alex, é chocante.

“Aconteceu algo terrível no enterro do Alex. Depois do enterro, nós já estávamos saindo do cemitério, houve um ataque de abelhas, a todo mundo. A esposa do Alex ficou coberta de abelha, gritando, rolando no chão do cemitério, rolando numa poça de água, de lama, os filhos tentando ajudar. Tá todo mundo nos hospitais. Os dois filhos deles estão na UPA do Novo Horizonte e ela tá na UPA do Santa Inês, não sei nem como ela está. Ela foi muito, muito, muito atacada. Ela se jogou no carro que eu tava, ela me viu, ela correu pra dentro do carro onde eu tava, coberta de abelha gritando por socorro”, relatou Tanha. Ouça.

A colmeia seria em uma árvore dentro do cemitério e, na saída, motoristas que passavam na BR-156 paravam para ajudar. Tanha também fez um vídeo mostrando as marcas que as ferroadas deixaram em seu filho, André Melo.

Tanha, que também sofreu com as picadas das abelhas, fez um apelo.

“Gente, pelo amor de Deus, falem com alguém da prefeitura porque se tiver um ataque pior, vai ter morte. Foi horrível e é inacreditável como num cemitério, eles não tenham o cuidado, uma colmeia gigante numa árvore bem próxima a guarita, aquele lugar onde fica os funcionários. Vivemos um verdadeiro filme de terror”, desabafou a jornalista.

Segundo informações, a esposa de Alex e um dos filhos ainda estavam sob cuidados médicos. O outro filho, também bastante ferroado, já está em casa.

Manutenção

A prefeitura de Macapá, que administra os cemitérios, informou por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana “que o espaço está passando por manutenção e que já averigua o incidente. Nos solidarizamos às vítimas e reforçamos que nossas equipes ainda não haviam relatado este tipo de ocorrência. As providências já estão sendo tomadas”.