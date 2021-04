Pedra Branca 29 anos: Live terá Gabriela Rocha, prêmios e oração por vítimas da covid

NO DIA DO TRABALHADOR

Também o anúncio dos ganhadores do concurso Embeleza Pedra Branca e sorteio de prêmios

Uma live com shows e muita oração pelas pessoas que contraíram a covid-19 vai marcar os 29 anos do município de Pedra Branca do Amapari, cidade a 183 quilômetros de Macapá, no próximo dia 1º de maio. Entre as atrações, está a cantora gospel Gabriela Rocha, fenômeno da música cristã e ganhadora do concurso de jovens talentos no Programa Raul Gil, em 2007. A apresentação virtual será transmitida pelas redes sociais da prefeitura.

A programação iniciará pela manhã, às 8h30, com a inauguração da Quadra Poliesportiva do Bairro Reviver. Logo em seguida, haverá o tradicional corte do bolo de aniversário que, este ano, por conta da pandemia, terá seus 29 metros de comprimento (conforme a quantidade de anos) distribuídos de casa em casa, obedecendo os protocolos de segurança de combate ao novo coronavírus.

No período da noite, a programação está prevista para iniciar às 19h, com a palavra do pastor Joaquim Pereira, seguida de apresentações de louvor das igrejas locais e o show principal, aguardado para as 20h.

Sorteio de prêmios

A novidade, neste ano, será o sorteio de vários prêmios, entre os quais fogões, geladeiras, tvs e máquinas de lavar. Para participar, é preciso ser morador do município, compartilhar o link da live, curtir e deixar seu comentário no decorrer do evento, também o nome, endereço e número para contato na mesma área dos comentários, para que a participação seja validada, caso esteja de acordo com o regulamento. Os sorteios acontecerão ao vivo, após o show da cantora Gabriela Rocha

Embeleza Pedra Branca

Na live serão anunciados os nomes dos vencedores do 3° concurso Embeleza Pedra Branca, que vai premiar o melhor jardim entre os moradores da sede do município e da área rural, com um carro 0 km, o primeiro, e uma moto 0 km, o segundo. Os prêmios do Embeleza Pedra Branca serão entregues após o cumprimento dos prazos estabelecidos no edital do concurso.

Emancipação

O território de Pedra Branca do Amapari, localizado a centro-oeste do estado do Amapá, foi emancipado à condição de Município no dia 1º de maio de 1992, e mantém até os dias de hoje a predominância da atividade mineradora em sua base econômica, porém, com investimentos cada vez maiores no fortalecimento da agricultura familiar. Entre os principais cultivos estão a banana, a mandioca, o açaí e uma diversidade de hortaliças. A farinha de mandioca produzida nas casas de farinha também está na base da produção agrícola.

Com uma extensão de terras de 9.495 quilômetros quadrados, a população de Pedra Branca do Amapari, segundo a última contagem do IBGE, está estimada em 16 mil habitantes distribuídos na sede do município e dentro das 13 comunidades rurais ao longo da BR 210, que neste trecho recebe o nome de rodovia Perimetral Norte.

Programação

8h30 – Inauguração da Quadra Poliesportiva do bairro Reviver

10h – Corte do Bolo

11h- Divulgação dos vencedores do Concurso Embeleza Pedra Branca

19h – Programação cristã

20h – Show de Gabriela Rocha

22h – Sorteio de Prêmios