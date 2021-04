Perigo de acidente restringe tráfego na ponte do Rio Vila Nova até 5 toneladas

Ponte é importante passagem para abastecimento de produtos do sul do estado. Fica localizada a cerca de 81 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Com sérios problemas estruturais, a ponte de madeira do Rio Vila Nova, no município de Mazagão, foi parcialmente interditada para garantir a segurança de quem atravessa os quase 100 metros de comprimento.

Por isto, a Polícia Rodoviária Federal restringiu a passagem de veículos com peso acima de 5 toneladas. A medida vale desde esta quinta-feira. A PRF justifica um peso acima deste limite pode ocasionar grave acidente e a consequente interrupção total do tráfego no local.

A estrutura fica localizada 60 km adentro da BR-156 (trecho sul), a partir da entrada do entroncamento do km-21 da BR-210, ao norte de Macapá. Ela é importante passagem para abastecimento de produtos do sul do estado.

Por isto, por lá passam diariamente dezenas de caminhões levando para as comunidades e cidades do sul do estado desde gêneros alimentícios até confecções. Sendo assim, a alternativa agora será o caminho pela cidade de Mazagão, atravessando o Ramal do Camaipí, um trecho não asfaltado, mas que permite a saída alguns quilômetros do outro lado da ponte, em direção ao sul do estado.

A PRF explicou que a limitação de 5 toneladas é por Peso Bruto Total (PBT). Para efeito de referência, a polícia lembrou que uma picape do tipo Ranger, S-10 ou L-200) tem, em média, 3,2 toneladas de PBT. Já um caminhão de carroceria simples 3/4 tem 6,3 toneladas de PBT.

Placas com avisos sobre a limitação de peso serão colocadas no Posto do Km-9 da PRF para orientar os condutores.

Segundo a PRF, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) – órgão federal responsável pela ponte – informou que a obra de reforma ainda não começou por falta de madeira legalizada no mercado local. Contudo, uma empresa já está contratada para executar o serviço.