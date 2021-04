Picape de transporte alternativo levava armas, dinheiro e drogas para a fronteira

Apreensão ocorreu na entrada da cidade de Oiapoque. Motorista foi preso

Policiais rodoviários federais e militares do Exército fizeram a maior apreensão de armas, dinheiro e drogas deste ano, até agora. O material estava escondido em uma picape que faz o transporte de passageiros para Oiapoque, município a 590 km de Macapá. O motorista foi preso.

A apreensão ocorreu na entrada de Oiapoque, na BR-156, durante atividade da Operação Ágata. As equipes pararam a picape com os passageiros e, durante revista, encontraram R$ 43,9 mil dentro do porta luvas, sem origem comprovada.

Dentro de uma caixa de ar condicionado, na carroceria do veículo, havia 4 pistolas da marca Taurus calibres 9mm, .40 e 380. Além das armas, foram encontrados 8 carregadores, 143 munições e quase 5 quilos de drogas, entre cocaína e maconha.

Dentro do bolso do motorista também havia 22 micropontos de LSD e cocaína. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ele estaria dirigindo sob efeito de drogas.

As equipes fizeram diligências em Oiapoque e prenderam o homem que estava esperando pelas armas e munições. Ele declarou que levaria tudo para o garimpo do Quatá, na fronteira com a Guiana Francesa. Uma mulher que faria a distribuição das drogas também foi presa.

Todo o material e os presos foram apresentados na sede da Polícia Federal.