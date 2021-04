Plantão registra 8 casos de embriaguez ao volante

Em um dos casos, um mototaxista ficou gravemente ferido em Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Apesar de estar em vigor no estado a lei seca, a maioria dos casos registrados na central de flagrantes do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval, em Macapá, no plantão de domingo (11) para segunda-feira (12), foi de embriaguez ao volante.

De 11 procedimentos, feito pelo delegado Leonardo Alves, plantonista do Ciosp do Pacoval, 8 envolveram motoristas flagrados conduzindo carros e motos após consumirem bebida alcóolica. Os outros três foram por tráfico de drogas, poluição sonora e furto.

O mais grave foi um mototaxista, atingido por um carro conduzido por um motorista embriagado. O motoqueiro teve fratura tripla em uma das pernas. O motorista foi preso em flagrante e autuado sem pagamento de fiança.

“Foi um plantão bastante conturbado, foram 11 flagrantes, a maioria por embriaguez ao volante, 8 casos, um deles é um caso de lesão bastante grave, que teve como vítima um mototaxista, que estava trabalhando, fraturou a perna em três lugares. Lavramos os flagrantes, remetemos todos os casos ao Judiciário para decisão sobre prisão ou liberdade”, resumiu o delegado.

Os casos em que foram estabelecidos pagamento de fiança, o valor foi bem duro: R$ 5 mil o mínimo, incluindo o caso de poluição sonora.

“Estou sendo bastante rígido nessas situações afiançáveis, como aglomeração, poluição sonora, embriaguez ao volante, eu parto de R$ 5 mil pra frente, e dependendo da gravidade é mais alto, R$ 10 mil, R$ 15 mil, que é para as pessoas tomarem consciência mesmo”, avisou o delegado.