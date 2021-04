PM prende 7 por furto de cabos ópticos em prédio federal abandonado

PM flagra furto e de cabos ópticos na antiga sede do MPF

Por OLHO DE BOTO

Sete jovens, entre eles uma garota, foram presos por furto de cabos de fibra óptica e baterias de um gerador de energia elétrica, dentro de um prédio localizado na Rua Jovino Dinoá, no Bairro Jesus de Nazaré, onde antes funcionava o Ministério Público Federal, na região central de Macapá. O imóvel foi devolvido há anos para a Superintendência de Patrimônio da União (SPU).

O flagrante ocorreu na madrugada de segunda-feira, 19, durante patrulhamento da Operação Covid, que fiscaliza o cumprimento do toque de recolher entre 21h e 6h.

O bando já havia cortado mais de 200 metros de cabos e estava embalando as baterias para serem transportadas, quando foi surpreendido pela polícia. Momentos antes, os militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPtran) já haviam capturado dois deles em via pública, após denúncia de moradores.

De acordo com o capitão Lieberth, do BPTran, dos sete presos, quatro já têm passagens pela polícia. Todos foram levados à sede da Polícia Federal na zona norte de Macapá.