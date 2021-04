Podcast: A fonte está aberta

Chegamos ao capítulo 13 de Zacarias

O capítulo 13 de Zacarias é a exata continuação de uma profecia que começou no capítulo 12, e que narra o que ocorreria com Jesus, ferido e perfurado por uma lança na cruz. O verso 1 deste capítulo fala que ‘naquele dia haverá uma fonte aberta para a Casa de Davi e os habitantes de Israel para purificar o pecado e remover a impureza’. A morte Dele é a fonte purificadora do pecado. Acompanhe acima a análise deste capítulo no podcast desta sexta-feira (23), com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.