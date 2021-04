Podcast: A genealogia que mostra a misericórdia de Deus

Chegamos hoje a uma nova fase das nossas meditações diárias sobre a Bíblia. Iniciamos Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento

No podcast de meditação bíblica desta quinta-feira (29), chegamos ao capítulo 1 de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Foram 42 gerações entre José (Egito) e o nascimento de Jesus, que traria a libertação não apenas do domínio romano. A genealogia de Jesus é composta de alguns pecadores ilustres que se arrependeram, como o rei Davi, o que demonstra a misericórdia de Deus aos que se arrependem de coração. Mateus conta que José preservou sua esposa, Maria, num incrível gesto de confiança em Deus. Somos todos os seus herdeiros. Ouça acima a análise desse capítulo com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.